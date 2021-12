ArcelorMittal : rachat pour environ 395 M$ de titres convertibles

(Boursier.com) — ArcelorMittal a annoncé avoir déterminé le prix de rachat final pour ses opérations précédemment annoncées concernant ses titres subordonnés convertibles à 5,50% échéant en 2023. Comme annoncé précédemment le 13 décembre 2021, ArcelorMittal a conclu des accords séparés, négociés en privé, pour racheter environ 395 millions de dollars US en principal total des obligations.

La période de détermination du prix de ces rachats est désormais terminée et le prix de rachat global qu'ArcelorMittal paiera pour ces titres sera de 1,196 Milliard de dollars US. La clôture des transactions est prévue le 23 décembre 2021.

Le rachat total des obligations équivaut au rachat d'environ 36,6 millions d'actions ordinaires d'ArcelorMittal qui seraient autrement émises à l'échéance (au taux de conversion minimum). Aux termes des conventions d'achat, les billets seront annulés et, par conséquent, les billets rachetés ne seront pas convertis en actions ordinaires de la société.

Citigroup Global Markets Inc a agi en tant qu'agent exclusif dans le cadre de la transaction.