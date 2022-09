ArcelorMittal  : production ralentie en vue de la fin de l'année

(Boursier.com) — ArcelorMittal compte fermer temporairement plusieurs sites de production en Europe en raison de la baisse de son carnet de commandes et de l'envolée des prix de l'énergie. La direction prévoit ainsi une baisse de sa production d'acier de 1,5 million de tonnes au quatrième trimestre 2022 en Europe par rapport à l'année dernière.

Le groupe a annoncé début septembre la fermeture temporaire de plusieurs hauts-fourneaux et d'autres infrastructures en Allemagne, en Espagne et en Pologne et a, en parallèle, ralenti son activité à travers toute l'Europe, face à la détérioration de la situation économique sur le sol européen.

Ces décisions résultent principalement d'une baisse de la demande, notamment dans le secteur automobile, et de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.

En France, une partie des salariés seront mis en chômage partiel pendant quelques jours d'ici la fin de l'année...

La production sera ralentie sur le site de Florange en Moselle. Un des deux derniers hauts-fourneaux opérant à Dunkerque sera également arrêté pour maintenance dès le 19 octobre.

Sur l'ensemble des sites, les salariés seront invités à produire davantage en dehors des pics de consommation d'énergie, soit la nuit et les week-ends, a précisé une porte-parole du groupe ArcelorMittal à l'agence Reuters.