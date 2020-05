ArcelorMittal plonge après son appel au marché

ArcelorMittal plonge après son appel au marché









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal plonge de 12,25% à 9 euros à Amsterdam ! Outre le passage en catégorie 'spéculative' chez Moody's, l'aciériste est également chahuté après l'annonce d'un appel au marché d'environ 2,0 milliards de dollars. Le groupe va émettre des actions ordinaires, sans valeur nominale, et des obligations obligatoirement convertibles. Le numéro un mondial de l'acier évoque une mesure proactive visant à accélérer la réalisation de l'objectif de la société en matière de désendettement.

Il s'agit d'une priorité claire pour soutenir les ratios de crédit et renforcer les bases d'un rendement futur cohérent pour les actionnaires. " La transaction complète les progrès réalisés ces dernières années pour rendre ArcelorMittal plus résistante aux environnements difficiles, ainsi que, plus récemment, les efforts déployés pour faire face aux impacts de COVID-19 sur l'entreprise".

Lakshmi Mittal, PDG d'ArcelorMittal, affirme : "nous avons donné la priorité à un bilan solide depuis plusieurs années. Compte tenu des circonstances exceptionnelles d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est juste d'accélérer encore la réalisation de notre objectif d'endettement net afin de garantir que notre entreprise soit pleinement résiliente pour toutes les conditions du marché et puisse se concentrer sur l'exécution de notre stratégie à long terme. Il s'agit notamment de répondre à la croissance à long terme de la demande de matériaux et de passer à une économie de plus en plus sobre en carbone, dans laquelle l'acier présente de nombreux avantages concurrentiels".