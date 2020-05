ArcelorMittal passe en catégorie 'junk' chez Moody's

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour ArcelorMittal. Moody's a dégradé la note crédit senior non garantie du numéro un mondial de l'acier de 'Baa3' à 'Ba1'. "Les faiblesses du profil de crédit d'ArcelorMittal, notamment son exposition aux marchés finaux cycliques des industries telles que l'automobile, les machines et la construction ont laissé le groupe vulnérable aux changements de sentiment du marché dans ces conditions d'exploitation sans précédent", explique l'agence. L'entreprise "reste vulnérable à la propagation de l'épidémie".

Les perspectives 'stables' mettent en balance les paramètres de crédit d'ArcelorMittal, actuellement faibles et attendus en constante détérioration en 2020, avec l'anticipation d'une nette reprise à partir de 2021, permettant une amélioration des ratios de crédit actuellement tendus, une génération de cash-flow libre positive et un profil de liquidité solide. Elles reflètent également la politique financière prudente du groupe, qui met clairement l'accent sur la réduction de la dette et ne prévoit pas de versements de dividendes importants.