ArcelorMittal obtient une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars

(Boursier.com) — ArcelorMittal renforce sa flexibilité financière. Le numéro un mondial de l'acier a obtenu une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars auprès d'un consortium bancaire comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & investment Bank, JP Morgan et la Société Générale. Cette facilité renforce la position de liquidité déjà solide de la société qui s'élevait à 10,5 milliards de dollars fin décembre, y compris une facilité de crédit renouvelable de 5,5 milliards d'euros, qui reste non utilisée et est entièrement disponible jusqu'en décembre 2024.

"La nouvelle facilité de crédit aura une durée de 12 mois et pourra être utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise. Bien que la société n'ait pas de besoin immédiat de recourir à cette nouvelle facilité de crédit, elle offrira une flexibilité financière supplémentaire dans les circonstances extraordinaires actuelles", souligne ArcelorMittal.