ArcelorMittal : net repli après le drame au Kazakhstan

(Boursier.com) — ArcelorMittal trébuche de 4,8% à 20 euros à la suite du terrible incendie qui a frappé sa mine de charbon de Kostenco au Kazakhstan. Au moins 45 travailleurs ont été tués lors de cette catastrophe, une des plus importantes de l'histoire minière du pays. A la suite de ce drame, le groupe sidérurgiste a confirmé des discussions en vue de la nationalisation de sa filiale au Kazakhstan et a signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à la République du Kazakhstan. ArcelorMittal s'est engagé à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais alors que ArcelorMittal Temirtau, la filiale locale du groupe, a précisé que les négociations duraient depuis plusieurs mois.

Comme l'explique Oddo BHF, l'impact de la cession sur les résultats groupe devrait être limité. La transaction pourrait néanmoins également s'accompagner d'impacts financiers comme l'apport d'une soulte en cash ou la prise en charge de certains passifs notamment environnementaux mais faute, à ce stade, de communication du groupe, il est difficile de les évaluer. L'analyste retient à ce stade un coût approximatif de 500 ME. Au-delà, la situation actuelle nuit fortement à la réputation du groupe. Même si les défaillances révélées dans la sécurité semblent circonscrites au Kazakhstan, elles ne l'aident pas dans ses projets. On pense notamment au rachat éventuel de US Steel auquel le groupe serait candidat selon la presse... L'analyste reste à 'surperformer' sur le titre mais réduit sa cible de 30 à 28 euros.