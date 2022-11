ArcelorMittal : Le résultat opérationnel ressort à 1,7 Md$ au T3

(Boursier.com) — ArcelorMittal , première entreprise sidérurgique et minière intégrée au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2022.

Le T3 2022 a été impacté par un effet prix-coût négatif, des vents contraires sur les coûts énergétiques et une baisse séquentielle de 5,6% des expéditions d'acier à 13,6 Mt (-7,1% de moins par rapport au 3T 2021). Les expéditions d'acier restent cependant globalement stables en glissement annuel, à l'exception d'ArcelorMittal Kryvyi Rih, qui est impacté par la guerre en cours en Ukraine.

Le résultat opérationnel est de 1,7 Md$ au T3 (contre 4,5 Md$ au T2). Le Résultat opérationnel des 9 mois ressort à 10,6 Md$ (vs 12,4 Md$ des 9M 2021). L'EBITDA s'inscrit à 2,7 milliards de dollars au T3, contre 5,2 milliards de dollars au T2. L'EBITDA des 9M ressort à 12,9 Md$ (vs 14,4 Md$ des 9M 2021). Le Résultat net est de 1 Md$ au 3T (contre 3,9 Md$ au T2). Le Résultat net 9M est de 9 Milliards de dollars, contre un résultat net de 10,9 milliards de dollars sur 9M 2021.

Rachats d'actions générant une valeur ajoutée : la société a racheté 31 millions d'actions supplémentaires au cours du trimestre (96,2 millions au cours des 9 mois 2022) ; le nombre d'actions diluées est désormais de 873 millions (vs. 1 224 millions à fin 30 septembre 2020). Le BPA de base au 3e trimestre 2022 est de 1,11$.

Le flux de trésorerie disponible (FCF) est de 1,1 Milliard de dollars au 3e trimestre. La Dette nette ressortait à 3,9 Milliards de dollars à fin septembre 2022, contre 4,2 Milliards de dollars à fin juin 2022 et 4 Milliards de dollars à fin décembre 2021. La Dette brute était de 9 Milliards à fin septembre 2022.

Mise à jour stratégique

Leadership en matière de décarbonation : ArcelorMittal a inauguré le premier projet transformationnel de production d'acier à faibles émissions de carbone à Dofasco (Canada)

Croissance stratégique : AMNS India a annoncé sa stratégie de captation de croissance, d'accroître sa part de marché et de jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'industrie sidérurgique indienne. L'expansion de l'usine d'Hazara à une capacité d'environ 15 Mt d'ici le début de 2026 est en cours, y compris l'aval automobile et l'amélioration des opérations de minerai de fer, avec des dépenses d'investissement d'environ 7,4 milliards de dollars et l'objectif d'augmenter la capacité d'EBITDA de 2,5 x 4.

Rendement constant du capital : Au 30 septembre 2022, le groupe avait réalisé environ 50% (c'est-à-dire environ 31 millions d'actions ou 0,7 milliard de dollars) du programme de rachat d'actions précédemment annoncé qui totalisait 60 millions d'actions, le solde devant être complété d'ici fin mai 2023.