ArcelorMittal  : L'EBITDA pour l'exercice 2023 s'est inscrit à 7,6 Milliards de dollars

(Boursier.com) — ArcelorMittal présente aujourd'hui ses résultats au 31 décembre 2023. L'EBITDA pour l'exercice 2023 s'est inscrit à 7,6 milliards de dollars et l'EBITDA/tonne à 136 $/t, reflétant des améliorations structurelles de la rentabilité. Le flux de trésorerie disponible (FCF) pour l'exercice 2023 est de 2,9 Milliards de dollars (7,6 Md$ de trésorerie nette provenant des activités d'exploitation moins 4,6 Md$ d'investissements, qui comprennent 1,4 Md$ d'investissements de croissance stratégique) et 0,2 Md$ de dividendes minoritaires avec un FCF au 4T 2023 de 1,8 Md$.

Le résultat net est impacté par des éléments non récurrents hors trésorerie : Le résultat net de 0,9 Md$ comprend ainsi un impact négatif de 2,4 Md$ lié à la cession des opérations au Kazakhstan et une dépréciation de 1,4 Md$ de l'Acciaierie d'Italia (ADI) en Italie. En tenant compte de ces éléments, le résultat net ajusté de l'exercice 2023 s'élève à 4,9 Milliards de dollars. Le BPA de base pour l'exercice 2023 est de 1,09 $ (BPA de base ajusté de 5,78$).

L'Endettement net ressortait à 2,9 Md$ à la fin 2023 (dette brute de 10,7 Md$ et trésorerie et équivalents de trésorerie de 7,8 Md$) contre 2,2 Md$ à fin 2022. Au 31 décembre 2023, la société disposait de liquidités à hauteur de 13,2 Milliards de dollars, composées de trésorerie et équivalents de trésorerie de 7,8 Milliards de dollars et de 5,4 Milliards de dollars de lignes de crédit disponibles.

Rachats d'actions générateurs de valeur accrue : Avec le achat de 45,4 millions d'actions en 2023, cela porte la réduction totale des actions en circulation entièrement diluées à 33% depuis la fin septembre 2020.