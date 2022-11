ArcelorMittal investit 25 M$ dans TerraPower

(Boursier.com) — ArcelorMittal a investi 25 millions de dollars dans la société d'innovation nucléaire TerraPower par le biais de son XCarb Innovation Fund. Cet investissement s'effectue dans le cadre d'une augmentation de capital de 830 M$ conclue par TerraPower.

TerraPower, fondée par Bill Gates en 2008, a passé la dernière décennie à investir et à développer des technologies nucléaires révolutionnaires. Sa technologie phare est Natrium, qui comprend un réacteur rapide au sodium à prix compétitif combiné à un système de stockage d'énergie à base de sels fondus. Cette combinaison fournira une énergie propre et flexible et s'intégrera dans les réseaux électriques à forte pénétration d'énergies renouvelables.

TerraPower connaît une croissance importante et construit actuellement son premier réacteur Natrium, une technologie TerraPower et GE Hitachi, dans le cadre du programme de démonstration de réacteurs avancés (ARDP) du Département américain de l'énergie. L'installation, en cours de construction près du site d'une ancienne centrale au charbon à Kemmerer, dans le Wyoming, comprendra un réacteur rapide au sodium de 345 MWe ainsi qu'un système de stockage d'énergie pouvant augmenter la production à 500 MWe pendant les pics de demande.

Le XCarb Innovation Fund d'ArcelorMittal a été lancé en mars 2021. L'objectif du fonds est de compléter le vaste programme de développement de technologies de décarbonisation, en investissant dans des technologies de pointe à un stade précoce, qui présentent un fort potentiel pour contribuer à la décarbonation de la sidérurgie. Il vise des investissements dans 7 domaines technologiques. Depuis son lancement, le fonds d'ArcelorMittal a investi 122,5 M$ dans 5 sociétés.