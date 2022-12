ArcelorMittal inaugure le site de captage du carbone de son aciérie de Gand

(Boursier.com) — ArcelorMittal inaugure un projet phare de captage et d'utilisation du carbone dans son aciérie de Gand, en Belgique. Lors d'un événement qui s'est tenu, le 8 décembre, dans son usine sidérurgique belge, en présence du Premier ministre belge, Alexander De Croo, du ministre-président flamand Jan Jambon, des membres des gouvernements belge et flamand, du vice-président de la Banque européenne d'investissement, Kris Peeters, le président exécutif d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, et le PDG d'ArcelorMittal Europe, Geert Van Poelvoorde, ont inauguré ce projet phare de captage et d'utilisation du carbone (CCU).

Le projet 'Steelanol' de 200 millions d'euros est une première du genre pour l'industrie sidérurgique européenne. Utilisant une technologie de pointe de recyclage du carbone développée par son partenaire de projet, LanzaTech, l'usine CCU transforme les gaz résiduels riches en carbone du processus de fabrication de l'acier et la biomasse résiduelle en éthanol élaboré. Celui-ci peut ensuite être utilisé comme élément de base pour produire divers produits chimiques, dont les carburants de transport, des peintures, des plastiques, des vêtements ou encore des parfums cosmétiques.

L'éthanol élaboré sera commercialisé conjointement par ArcelorMittal et LanzaTech sous la marque Carbalyst.

A pleine capacité, la production de l'usine Steelanol atteindra 80 millions de litres d'éthanol, soit près de la moitié de la demande nécessaire au mélange du carburant en Belgique. Il réduira les émissions annuelles de carbone de l'usine de Gand de 125.000 tonnes. Les autres partenaires impliqués dans le projet Steelanol sont Primetals Technologies et E4tech.

En outre, ArcelorMittal Gand inaugurera prochainement son projet Torero de 35 ME, conçu pour traiter la biomasse durable destinée à être utilisée comme matière première entrant dans le haut fourneau. Le volume de charbon fossile utilisé sera ainsi réduit de 112.500 tonnes.