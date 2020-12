ArcelorMittal : hausse maquée, broker en renfort

(Boursier.com) — ArcelorMittal se distingue ce mardi à la faveur d'un gain de plus de 4% à 18,1 euros. Le titre du numéro un mondial de l'acier, qui retrouve un niveau plus observé depuis mai 2019, est soutenu par une note de la SocGen qui est passée à l''achat' sur la valeur en visant 32,5 euros. La banque évoque une "tempête parfaite" de facteurs positifs. Le désendettement et la réduction des risques, conjugués à l'envolée des prix de l'acier et du minerai de fer, favorisent un rebond des bénéfices. Le broker a quasiment multiplié par deux ses estimations d'Ebitda pour 2021 et 2022, qui se retrouvent désormais près de 50% au-dessus du consensus... Parmi les risques potentiels qui pourraient peser à court terme, le courtier cite un resserrement surprise de la politique monétaire chinoise, un recul dans le déploiement des vaccins ou encore un transfert chaotique des pouvoirs présidentiels aux Etats-Unis.