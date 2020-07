ArcelorMittal : grimpe après des comptes meilleurs qu'attendu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal gagne du terrain en bourse après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes de la place. Le premier sidérurgiste mondial a fait état d'un Ebitda de 707 millions de dollars, en repli de 55% sur un an, mais nettement au-dessus des 482 M$ attendu par les analystes. La perte nette est ressortie à 559 M$ pour un chiffre d'affaires de 10,98 Mds$, contre 10,87 Mds$ de consensus.

Le sidérurgiste s'attend désormais à que les livraisons d'acier s'améliorent au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre grâce à la reprise de la demande. Sur le trimestre écoulé, la chute des livraisons a été de 23,7% par rapport aux trois premiers mois de l'année.

"Les six premiers mois de l'année, et en particulier le deuxième trimestre, ont été l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'entreprise, la demande d'acier ayant été considérablement perturbée par la pandémie de COVID-19... Il y a maintenant des signes de reprise de l'activité, en particulier dans les régions où les confinements ont pris fin, mais il est clairement approprié de rester prudent en ce qui concerne les perspectives", a déclaré le directeur général Lakshmi Mittal. "Dans ce contexte, nous examinons ce que pourraient être les changements structurels nécessaires pour s'assurer que l'entreprise est bien configurée pour prospérer dans les années à venir années à mesure que la demande se rétablit".

La dette nette du groupe est passée à 7,8 milliards de dollars à la fin juin, contre 9,5 Mds$ à la fin mars. Contrainte à réduire ses coûts, la société se tient également à sa décision, annoncée en mai, de ne pas verser de dividendes.