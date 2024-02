ArcelorMittal : grande première annoncée !

(Boursier.com) — Industeel (groupe ArcelorMittal) va construire au Creusot en Saône-et-Loire un équipement de pointe, à savoir une coulée continue verticale qui sera la première au monde. Un investissement de 52 millions d'euros a été annoncé à cet effet.

L'objectif est ici de produire des aciers plus décarbonés grâce à ce procédé qui va être installé dans un bâtiment de 50 m de hauteur situé dans le prolongement de l'aciérie.

Le procédé de coulée continue verticale remplacera en partie la coulée en lingots. "Avec cet équipement on entre dans une nouvelle ère de transition écologique et énergétique, avec des aciers destinés à de multiples applications en fabrication ou stockage, comme pour les bio carburants, la géothermie, les engrais ou encore l'automobile. Mais aussi pour le nucléaire civil", a expliqué Sandra Le Manchet, responsable du département Recherche et développement d'Industeel.