ArcelorMittal frôle les 30 euros après les annonces du G20

(Boursier.com) — ArcelorMittal grimpe encore de 2,5% et frôle les 30 euros ce lundi en bourse de Paris, à 29,95 euros, alors que les Etats-Unis et l'Union européenne ont enterré la hache de guerre ce week-end à l'occasion du G20 de Rome, en décidant de lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium imposés en 2018 par l'ancien président américain Donald Trump. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a qualifié cet accord d'"historique". Les mesures de rétorsion qui avaient été annoncées par l'UE et qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre ne seront donc pas appliquées...

Parmi les derniers avis de brokers, Credit Suisse avait rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur Arcelor dans un contexte persistant de forte demande sur fond de reprise mondiale. Goldman Sachs, lui aussi à l'achat sur le dossier, avait déjà ajusté son curseur à 43 euros, tandis que le groupe a dévoilé des revenus semestriels en hausse de 37% à 35,54 Mds$, contre 25,82 au S1 2020. L'EBIT semestriel a atteint 7,07 Mds$, à comparer aux -606 M$ enregistrés un an plus tôt, tandis que l'EBITDA s'élève à 8,29 Mds$, contre 1,67 Md$ précédemment. Le bénéfice semestriel net a progressé à 6,29 Mds$. Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 40 euros sur l'aciériste. Les comptes du T3 du groupe seront publiés le 11 novembre prochain...