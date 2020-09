ArcelorMittal flambe après la cession de ses activités US à Cleveland-Cliffs

Crédit photo © ArcelorMittal

(Boursier.com) — ArcelorMittal a trouvé un accord pour céder ses activités américaines à Cleveland-Cliffs pour environ 1,4 milliard de dollars. Le plus grand producteur américain de pellets de minerai de fer versera au numéro un mondial de l'acier 505 millions de dollars en cash et le solde en actions. Les activités américaines d'ArcelorMittal ont réalisé en 2018 et 2019 une moyenne de 10,4 Mds$ de revenus et un Ebitda ajusté d'environ 700 M$.

L'annonce de cette opération a fait flamber les cours de Bourse d'ArcelorMittal de 10,9% à la Bourse de Luxembourg, et celle de Cleveland-Cliffs qui bondit d'environ 11% en séance à Wall Street.

150 M$ de synergies annuelles attendues

Cette opération intervient quelques mois seulement après l'acquisition d'AK Steel, un fabricant américain d'aciers au carbone laminés à plat, par Cleveland-Cliffs, pour 3 milliards de dollars, dette comprise. Ce dernier s'attend à ce que la transaction soit relutive sur ses bpa et qu'elle lui permette de réduire son levier d'endettement sur une base pro-forma 2019. L'opération devrait également se traduire par des économies de coûts annuelles d'environ 150 M$.

ArcelorMittal a annoncé l'année dernière son objectif de céder 2 milliards de dollars d'actifs d'ici mi-2021 pour réduire sa dette. En décembre, il a accepté de vendre une participation de 50% dans son activité de transport maritime et a vendu sa participation dans le sidérurgiste brésilien Gerdau.

Le titre s'envole, les brokers positivent

Le marché a donc salué ces annonces par un bond de 10,9% de l'action ArceloMittal qui a fini à 11,43 euros. L'analyste d'ING (à l'achat sur le titre) affirme que les multiples offerts pour les actifs américains sont supérieurs à la moyenne d'ArcelorMittal sur l'ensemble du cycle, que l'opération renforce le bilan du groupe et que la société conserve une participation minoritaire pour bénéficier des synergies attendues, le tout étant positif. La transaction réduit également l'empreinte d'ArcelorMittal à l'approche d'une période d'incertitude pour l'industrie sidérurgique américaine.

Jefferies ('achat') déclare pour sa part que la cession marque un repositionnement important pour ArcelorMittal dans la zone ALENA. La déconsolidation de l'unité américaine permettra de réduire la dette nette, et ses plans pour déployer une partie du produit d'un rachat sont positifs.