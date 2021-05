ArcelorMittal : fin de semaine dans le vert

ArcelorMittal : fin de semaine dans le vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal grimpe 0,5% à 25,50 euros ce vendredi, alors que Jefferies reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 38 euros. Le premier sidérurgiste mondial a annoncé un bénéfice plus élevé que prévu au titre du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires est ressorti à 16,1 milliards de dollars. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du groupe s'élève à 3,24 milliards de dollars (3,33 milliards d'euros), soit plus du triple du chiffre de l'année précédente (967 millions de dollars). Le résultat opérationnel s'est inscrit au final à 2,64 milliards de dollars.

La direction du groupe évoque un début d'année "très positif" et s'attend à ce que la croissance de la consommation mondiale d'acier s'inscrive "en haut ou au-dessus" de la fourchette allant de 4,5% à 5,5% qui avait été publiée en février dernier.

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank avait déjà remonté le curseur à 32 euros en restant à 'acheter' sur le dossier.