ArcelorMittal : fait mieux que prévu au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal , premier sidérurgiste mondial, annonce un bénéfice plus élevé que prévu au titre du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 16,1 milliards de dollars. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du groupe s'élève à 3,24 milliards de dollars (3,33 milliards d'euros), soit plus du triple du chiffre de l'année précédente (967 millions de dollars).

La prévision moyenne des analystes fournie par le groupe donnait un Ebitda de 2,97 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel s'inscrit à 2,64 milliards de dollars.

La direction du groupe évoque un début d'année "très positif" et s'attend à ce que la croissance de la consommation mondiale d'acier s'inscrive "en haut ou au-dessus" de la fourchette allant de 4,5% à 5,5% qui avait été publiée en février dernier.