ArcelorMittal et la BEI annoncent un financement de 280 ME pour la recherche et l'innovation à l'appui des objectifs de décarbonation du groupe

Le prêt de 280 millions d'euros accordé à ArcelorMittal par la Banque européenne d'investissement (BEI), qui bénéficie d'une garantie au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, contribuera au financement du programme européen de recherche et de développement du groupe sur la période 2021-2023.

Cette importante initiative de financement vise à soutenir les activités de recherche et les dépenses d'investissement connexes d'ArcelorMittal dans le cadre de projets en rapport avec l'environnement, le climat et l'énergie. Elle aidera le groupe à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'action pour le climat et à réduire ainsi l'empreinte environnementale de ses installations de production, de ses produits sidérurgiques et de ses solutions technologiques. ArcelorMittal Europe s'est engagée à réduire l'intensité de ses émissions de CO2 de 35% d'ici à 2030, le groupe ArcelorMittal ayant fixé un objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050.

Ce partenariat entre la BEI et ArcelorMittal bénéficie de la garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d'investissement pour l'Europe. D'une manière générale, au moins 40 % des projets d'infrastructure et d'innovation soutenus dans le cadre du FEIS visent à contribuer à l'action en faveur du climat dans le droit fil de l'accord de Paris. Ce projet contribuera également au leadership de l'industrie européenne dans son rôle de fournisseur d'aciers à haute résistance et de produits et solutions reposant sur ces alliages.

La mise au point de nouveaux produits, de processus renforcés et de solutions techniques devrait avoir d'importantes retombées positives pour l'environnement, par la réduction directe et indirecte des émissions de gaz à effet de serre.

Les activités de recherche-développement soutenues par le nouvel investissement concerneront principalement les installations de R-D existantes d'ArcelorMittal en France, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne.

Greg Ludkovsky, vice-président d'ArcelorMittal, responsable de la recherche-développement : "Le rôle de notre organisation, Global R&D, est de créer la base technologique sur laquelle ArcelorMittal pourra assurer sa viabilité à long terme en tant que chef de file mondial de la production d'acier et de l'exploitation minière. Ce financement aidera Global 'R&D' à porter plus avant les ambitions d'ArcelorMittal concernant la réduction de l'empreinte environnementale de ses activités et de ses produits. Nous allons pouvoir élargir nos travaux afin de développer des procédés de fabrication et des produits de rupture, durables sur le plan environnemental, à haute valeur ajoutée et rentables."