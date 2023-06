ArcelorMittal et John Cockerill vont construire la première usine d'électrolyse du fer à basse température

(Boursier.com) — ArcelorMittal et John Cockerill, un groupe leader dans le développement d'installations de traitement de l'acier et d'électrolyseurs, annoncent leur projet de construction de la première usine d'électrolyse du fer à basse température à l'échelle industrielle.

L'usine Volteron, qui dans une première phase produira entre 40.000 et 80.000 tonnes par an de plaques de fer, devrait démarrer sa production en 2027. Une fois la technologie éprouvée à cette échelle, l'intention est d'augmenter la capacité annuelle de l'usine entre 30. 000 et 1 million de tonnes.

Rappelons qu'ArcelorMittal et John Cockerill travaillent ensemble sur un procédé électrochimique innovant pour transformer l'oxyde de fer en plaques de fer depuis quelques années. Le projet, anciennement dénommé Siderwin, a jusqu'à présent été financé par le biais du programme Horizon 2020 de l'UE. Outre ArcelorMittal et John Cockerill, les partenaires du projet incluent EDF, Tecnalia, Quantis, l'Université d'Aveiro, l'Université technique nationale d'Athènes, l'Université norvégienne des sciences et technologies, Dynergie, Recoy, CFD Numerics et Mytilineos. La prochaine phase du projet sera effectuée dans le cadre d'un partenariat exclusif entre ArcelorMittal et John Cockerill.

Volteron est un procédé d'électrolyse sans carbone qui extrait le fer du minerai de fer à l'aide d'électricité. Dans une usine pilote, le procédé s'est avéré très efficace en utilisant du minerai de fer standard. Les plaques de fer créées lors du processus d'électrolyse sont ensuite transformées en acier dans un four à arc électrique.