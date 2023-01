ArcelorMittal et Gonvarri Industries concluent un MoU de développement durable

(Boursier.com) — ArcelorMittal Europe - Flat Products et Gonvarri Industries ont signé un Memorandum of Understanding pour coopérer plus étroitement sur la réduction des émissions de CO2 et renforcer les performances de développement durable des deux entreprises sur le marché automobile.

Ce MoU a été signé, à Madrid le 9 janvier, par Jon Riberas (Président exécutif de Gonvarri Industries) et Yves Koeberle (PDG d'ArcelorMittal Europe - Flat Products). L'accord se concentre sur les deux entreprises travaillant sur des projets de développement durable communs, y compris l'utilisation des produits XCarb d'ArcelorMittal à faible teneur en carbone, ainsi que sur l'identification de moyens de renforcer l'économie circulaire à la fois au sein et au-delà de la fabrication et de l'achat de produits sidérurgiques.

Rappelons que Gonvarri Industries est une entreprise leader dans le traitement de l'acier plat avec une production annuelle d'environ 5 millions de tonnes d'acier traité, et est un client majeur d'ArcelorMittal Europe - Flat Products. En 2020, Gonvarri Industries s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de Scope 1 de 50% d'ici 2030, ainsi qu'à fonctionner uniquement en utilisant de l'électricité renouvelable, dans le cadre d'un engagement à réduire les émissions de Scope 2 de 100% d'ici 2030. L'entreprise s'est en outre engagée à la neutralité carbone d'ici 2050.

Pour sa part, ArcelorMittal Europe s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 35% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.