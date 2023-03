ArcelorMittal est Partenaire Officiel des JO de Paris 2024

(Boursier.com) — ArcelorMittal devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'aciériste fabriquera certains des symboles phares des Jeux de Paris 2024 : les torches et vasques olympiques et paralympiques ainsi que les grands anneaux et agitos qui seront installés dans la ville hôte - en acier avec un faible empreinte CO2.

13 mars 2023 - ArcelorMittal devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Leader mondial de l'acier, ArcelorMittal fabriquera les torches olympiques qui apporteront le feu sacré d'Olympie à Paris après avoir traversé la France pendant 2 mois, et les torches paralympiques qui serviront au relais de Stoke Mandeville à Paris. ArcelorMittal fabriquera également les vasques olympique et paralympique qui seront allumées lors des cérémonies d'ouverture et brilleront tout au long des Jeux de Paris 2024, ainsi que les grands anneaux et agitos.

Les torches et chaudrons en acier produits par ArcelorMittal auront une faible empreinte CO2, grâce à l'utilisation d'acier recyclé ou d'énergie à faible émission de carbone.