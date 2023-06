ArcelorMittal engage la construction de son siège social à Luxembourg

(Boursier.com) — ArcelorMittal lance la construction de son nouveau siège social mondial. La construction d'ArcelorMittal Kirchberg à Luxembourg a officiellement démarré à la suite d'une cérémonie d'inauguration le 21 juin sur le chantier du quartier Kirchberg à Luxembourg-Ville. Au cours de l'événement, une poutre en acier, fabriquée avec de l'acier XCarb d'ArcelorMittal recyclé et produit de manière renouvelable, a été mise en place pour marquer le début de la construction, en présence de M. Xavier Bettel (Premier ministre du Luxembourg), M. François Bausch (vice-Premier ministre), M. Lakshmi Mittal (président exécutif d'ArcelorMittal), M. Aditya Mittal (PDG du groupe ArcelorMittal), M. Michel Wurth (membre du conseil d'administration) et M. Jean-Michel Wilmotte (architecte et concepteur du projet).

L'emplacement du nouveau siège social reflète les liens historiques d'ArcelorMittal avec le Luxembourg, où la société a son siège social ainsi que 5 sites industriels produisant ou transformant de l'acier.

Le bâtiment aura un aspect cristallin, grâce à sa structure basée sur un exosquelette. Le bâtiment, qui s'ouvre sur la ville à travers une façade végétalisée, sera une vitrine de la déconstruction et la réutilisation de l'acier dans l'industrie de la construction.