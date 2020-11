ArcelorMittal : des résultats solides, désendettement terminé, priorité aux actionnaires

(Boursier.com) — ArcelorMittal dévoile des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce à une reprise de la demande après la chute observée au deuxième trimestre. Le numéro un mondial de l'acier a ainsi dégagé sur les trois mois clos fin septembre un Ebitda de 901 millions de dollars, en repli de 15%, pour des revenus de 13,27 Mds$. Le consensus tablait respectivement sur 832,4 M$ et 12,8 Mds$. Le profit opérationnel s'établit à 718 M$ contre 297 M$ un an plus tôt mais le résultat net est toujours négatif à 262 M$ (539 M$ un an auparavant). La dette nette a été réduite de 900 M$ à 7 Mds$.

L'activité minière se redresse aussi

L'entreprise souligne que son activité minière s'est bien mieux comportée qu'au trimestre précédent avec des prix du minerai de fer plus élevés et une production accrue. Elle s'attend maintenant à ce que les livraisons de minerai de fer vendu au prix du marché soient à peu près les mêmes qu'en 2019. Elle tablait précédemment sur un repli de 5 %. ArcelorMittal a commencé à redémarrer une partie de sa capacité inutilisée, bien que la demande soit restée inférieure à la normale, une deuxième vague de COVID-19 ajoutant à l'incertitude.

Le PDG Lakshmi Mittal note que les marchés de l'acier se sont redressés après un deuxième trimestre très difficile, avec une amélioration particulière des performances au Brésil et dans son unité regroupant l'Afrique du Sud, le Kazakhstan et l'Ukraine. La récente augmentation des cas de COVID-19 dans le monde entier conduit le groupe à rester prudent quant aux perspectives et ce dernier se prépare à une plus grande volatilité.

Restituer des liquidités aux actionnaires

La société continue à se concentrer sur les initiatives de réduction des coûts afin de protéger sa rentabilité tout en s'adaptant à l'évolution de la demande. ArcelorMittal, qui a désormais atteint son objectif de désendettement, affirme que la priorité de la société en matière d'allocation de capital sera désormais de restituer des liquidités aux actionnaires. Le processus a commencé par un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars qui a été lancé à la suite de la vente annoncée d'ArcelorMittal USA.

L'action réduit ses gains

Malgré ces annonces plutôt positives, le titre, qui gagnait près de 2% en début de journée, réduit ses gains à environ 0,4% en fin de matinée. Citi ('achat') évoque une série de résultats solides, le désendettement étant maintenant terminé après que le groupe eut atteint son objectif de dette nette. La dynamique opérationnelle a été forte, avec une reprise des livraisons d'acier de 18 % par rapport au dernier trimestre, tandis que l'Ebitda a battu le consensus de 5%. Le courtier voit le produit de la vente des actifs américains réduire davantage la dette nette, tandis que la poursuite de la hausse des prix de l'acier devrait soutenir les prévisions de reprise des bénéfices.