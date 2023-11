ArcelorMittal : dégradé !

(Boursier.com) — Quatrième séance dans le rouge pour ArcelorMittal qui cède encore 2,7% à 20,4 euros en cette fin de semaine. Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' avec une cible abaissée de 28 à 26 euros. Depuis le début de l'année, l'action abandonne 17%, sous-performant la plupart des autres aciéristes. C'est en partie à cause d'événements difficilement prévisibles (incidents en Europe et au Kazakhstan) mais aussi à la vulnérabilité aux prix spots de l'acier dans un contexte de reprise ratée en Chine, souligne l'analyste. Alors que les perspectives 2024 restent peu engageantes en dehors des Etats-Unis et que la visibilité sur les sujets Kazakhstan et surtout US Steel n'a pas vraiment progressé, le courtier juge plus pertinent de se montrer plus prudent. La forte intégration en amont dans le minerai de fer et la valorisation très basse restent évidemment des atouts mais le spécialiste n'identifie pas de trigger à court terme pour être plus positif.