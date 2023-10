ArcelorMittal : dégradé !

(Boursier.com) — ArcelorMittal perd près de 3% à 21,5 euros alors que Bank of America a abaissé sa recommandation sur le géant de l'acier à 'neutre', mettant en garde contre un "piège à valeur" ('value trap'). La banque affirme que si le secteur sidérurgique européen affiche de la valeur, elle pense également qu'il se trouve dans un cycle de révision à la baisse des bénéfices. Selon elle, les attentes du consensus sont trop élevées et ses propres estimations sont désormais inférieures au consensus pour la plupart des entreprises de l'industrie. Le broker voit par ailleurs une demande moindre pour l'acier en raison de taux plus élevés et d'une économie mondiale stagnante. Il note que les coûts des matières premières et la reprise des exportations chinoises d'acier ajoutent à la pression. L'objectif est réduit de 30 à 25 euros.