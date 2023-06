ArcelorMittal conclut avec Snop un accord d'utilisation d'acier décarboné

(Boursier.com) — ArcelorMittal et l'équipementier automobile Snop viennent de signer un protocole d'accord axé sur le développement durable au siège de Snop à Villepinte, en France. L'accord comprend également un engagement à tester l'utilisation d'acier à haute résistance et à faible émission de carbone dans les pièces structurelles des voitures.

Le protocole d'accord vise à renforcer la coopération des deux entreprises en matière de durabilité environnementale, notamment par l'utilisation de solutions XCarb qui contribuent à la décarbonation du secteur automobile.

Le protocole d'accord comprend un accord pour tester l'utilisation d'Usibor, un acier à haute résistance, fabriqué à partir d'acier XCarb d'ArcelorMittal recyclé et produit de manière renouvelable. Plus largement, le protocole d'accord couvre la fourniture et l'achat d'autres solutions XCarb, y compris les certificats d'acier vert XCarb.

L'Usibor fabriqué avec un substrat XCarb recyclé et produit de manière renouvelable a généralement une empreinte CO2 inférieure de près de 70% à celle de l'acier produit de manière conventionnelle. Des pièces automobiles structurelles à haute résistance, utilisées dans le cadre d'un véhicule, ont déjà été fabriquées par les équipes de Snop et d'ArcelorMittal, avec les premiers tests des pièces en cours.

Rappelons que XCarb est le nom sous lequel sont regroupés tous les produits à faibles émissions de carbone d'ArcelorMittal et toutes les initiatives de décarbonisation. ArcelorMittal Europe a pour objectif de réduire les émissions de CO2 de 35% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. XCarb recyclé et produit de manière renouvelable pour les produits plats est en production à l'usine ArcelorMittal de Sestao depuis 2022 et est fabriqué via le four à arc électrique route utilisant des niveaux élevés de ferraille et une électricité 100% renouvelable pour la fabrication de l'acier.