Arcelormittal : comptes salués !

(Boursier.com) — Arcelormittal grimpe de 4,8% à 23,80 euros ce jeudi, alors que le leader mondial de la sidérurgie et de l'exploitation minière intégrées a annoncé aujourd'hui des résultats de bonne facture. Les spreads d'acier ont compensé la baisse des expéditions au T2. Un effet prix-coût positif a compensé une baisse séquentielle de -6,3% des expéditions d'acier à 14,4 Mt, principalement en raison de la baisse des expéditions dans ACIS et en Europe. Le résultat opérationnel ressort à 4,5 Mds$, contre 4,4 Mds$ au T1 2022. Le Résultat opérationnel au S1 2022 est de 8,9 Md$, contre 7,1 Md$ au S1 2021).

L'EBITDA a augmenté à 5,2 milliards de dollars au T2 2022, soit le cinquième trimestre consécutif au-dessus du niveau de 5 milliards de dollars. L'EBITDA du S1 2022 est de 10,2 milliards de dollars, supérieur de 23,5% à celui de la même période de 2021. Le Résultat net est solide à 3,9 milliards de dollars au T2 2022, contre 4,1 milliards de dollars au T1 2022, incluant la part de JV et le résultat net des entreprises associées de 0,6 milliard de dollars (contre 0,6 milliard de dollars au 1T 2022). Le Résultat net au S1 2022 s'inscrit à 8 Mds$, contre 6,3 Mds$ au S1 2021.

La valeur de l'action est améliorée avec un BPA de base au 2e trimestre 2022 de 4,25$/sh. La valeur comptable par action a augmenté à 60 $/sh suite au rachat de 46,8 millions d'actions au cours du trimestre.

La dette nette est de 4,2 milliards de dollars et la dette brute de 8,8 milliards de dollars à fin juin 2022 avec une forte génération continue de FCF : la société a ainsi généré 1,7 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) au T2 2022 (2,6 milliards de dollars de trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation moins les dépenses d'investissement de 0,7 milliard de dollars et les dividendes versés aux minorités) malgré un investissement de 1 milliard de dollars en fonds de roulement sur compte de prix plus élevés.