ArcelorMittal  : bonne nouvelle ?

(Boursier.com) — ArcelorMittal évolue peu alors que le gouvernement italien a annoncé qu'il avait placé Acciaierie d'Italia (ADI) sous administration extraordinaire à la suite de la demande d'Invitalia, transférant ainsi le contrôle de la société de ses actionnaires actuels, ArcelorMittal et Invitalia, à des commissaires nommés par le gouvernement. ArcelorMittal a indiqué avoir investi 2 milliards d'euros dans l'entreprise depuis son acquisition en 2018 et impute les difficultés actuelles à l'environnement italien, avec Invitalia incapable de répondre aux besoins en fonds propres requis, les banques peu disposées à prêter de l'argent et certaines contraintes judiciaires.

Oddo BHF rappelle qu'ArcelorMittal avait déjà entièrement déprécié sa participation dans ADI dans les résultats du quatrième trimestre publiés au début du mois. La dépréciation de 1,4 Md$ sur ADI ainsi que la moins-value de cession en capital de 2,4 Md$ sur le Kazakhstan ont conduit l'entreprise à enregistrer une perte nette trimestrielle de 3 milliards de dollars. Après la cession du Kazakhstan en décembre, le courtier pense que la sortie d'ADI, même forcée, rationalisera la structure du groupe, supprimera une source de distraction pour le management et améliorera légèrement le résultat net.

Même si le titre continue de souffrir de sa dépendance perçue à l'égard de l'économie mondiale, les multiples restent clairement attractifs, puisque le groupe se négocie à 2,8x l'EBITDA 2024, le plus bas depuis novembre lorsque les prix de l'acier ont atteint un plancher, et avec une décote de 25% par rapport à ses pairs européens (SSAB, Salzgitter, ThyssenKrupp et Voestalpine). Le groupe bénéficie également, selon le broker, de la meilleure dynamique d'Europe avec la prévision de croissance d'EBITDA la plus élevée au premier trimestre (+35% vs T4) grâce à son exposition dominante aux prix spot. Il bénéficie également d'un mix géographique des plus forts avec près de 40% de l'EBITDA provenant de l'Amérique du Nord (y compris les opérations minières) et environ 20% chacun du Brésil et de l'Inde. Enfin, sa situation financière et sa génération de cash lui confèrent également les meilleures options du secteur (avec SSAB). Ainsi, l'analyste confirme son avis 'surperformance' avec un objectif de cours de 28 euros.