ArcelorMittal Amérique du Nord va fournir de l'acier durable à General Motors

(Boursier.com) — Dans son évolution vers un acier neutre en carbone, ArcelorMittal Amérique du Nord a conclu un accord avec General Motors (GM) pour lui fournir de l'acier XCarb recyclé et produit de manière renouvelable (RRP). Les émissions de CO2 de cet acier sont considérablement réduites par rapport à la plupart de l'acier disponible en Amérique du Nord.

Les expéditions devraient commencer au cours du 2e trimestre 2023.

XCarb RRP est un produit à faible intensité en CO2. Elle a été vérifiée de manière indépendante avec une analyse du cycle de vie (ACV) qui inclut les émissions de portée 1, 2 et 3. L'électricité utilisée dans le processus de fabrication de l'acier provient de sources renouvelables. L'acier XCarb RRP d'ArcelorMittal North America est fabriqué au four à arc électrique (EAF) et contient un minimum de 70% de fer et au maximum 90% de fer.

ArcelorMittal Dofasco se transforme actuellement pour réduire les émissions de carbone du site d'environ 60% en passant à un procédé de fabrication d'acier à four à arc électrique (EAF) alimenté en fer à réduction directe (DRI). A terme, toutes les installations d'ArcelorMittal en Amérique du Nord qui fabriquent de l'acier automobile utiliseront un procédé basé sur l'EAF.

Rappelons qu'ArcelorMittal s'est engagé à réduire de 25% la densité carbone de l'acier qu'il produit dans le monde d'ici 2030, et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.