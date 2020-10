ArcelorMittal : actualité porteuse

(Boursier.com) — ArcelorMittal s'adjuge plus de 4% à 12,3 euros en cette fin de semaine. Le numéro un mondial de l'acier est porté par les spéculations sectorielles dans la mesure où Liberty Steel a soumis une offre non contraignante au conglomérat allemand Thyssenkrupp pour le rachat de sa division sidérurgie. Ce dernier a déclaré étudier attentivement la proposition tout en poursuivant les discussions avec d'autres repreneurs potentiels.

"Liberty Steel est convaincu qu'une fusion avec Thyssenkrupp Steel Europe peut être la bonne réponse d'un point de vue économique, social et environnemental", a indiqué Liberty Steel.

Un rapprochement entre les deuxième et quatrième plus importants aciéristes d'Europe marquerait la dernière tentative de consolidation dans le secteur sur le continent après le refus des autorités européennes du projet de coentreprise entre Thyssenkrupp et l'indien Tata Steel. Aucun détail financier n'a filtré.

Jefferies a par ailleurs réitéré son avis 'achat' sur ArcelorMittal avec une cible ajustée de 14 à 15 euros.