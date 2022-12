ArcelorMittal acquiert Zlomex en Pologne

(Boursier.com) — ArcelorMittal a signé un accord pour acquérir l'entreprise polonaise de recyclage de ferraille, Zaklad Przerobu Zlomu (Zlomex).

Zlomex est un fournisseur de longue date des aciéries d'ArcelorMittal à Dabrowa Górnicza et Varsovie. Zlomex se concentre sur la ferraille ferreuse et a étendu en 2022 ses opérations à Cracovie avec l'installation d'un nouveau broyeur et d'un nouvel équipement. ArcelorMittal s'engage à soutenir la stratégie de croissance continue de Zlomex, qui a investi dans l'agrandissement de son chantier de Varsovie.

Zlomex exploite des parcs à ferraille à Cracovie et à Varsovie. Ses sites ont traité et expédié l'année dernière près de 400.000 tonnes de ferraille.

Le 'closing' de l'opération reste soumis aux approbations réglementaires habituelles. Il est attendu au cours du 1er semestre 2023.