ArcelorMittal : accord de prêt de 5 Mds$ avec la Japan Bank for International Cooperation

ArcelorMittal annonce aujourd'hui qu'AMNS Luxembourg Holding S.A., la société mère d'AM/NS India, coentreprise sidérurgique 60/40 de la société avec Nippon Steel Corporation en Inde, a conclu un accord de prêt de 5 milliards de dollars avec la Japan Bank for International Cooperation, MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Bank Europe N.V..

Le produit obtenu grâce au prêt de cofinancement JBIC sera utilisé pour financer l'expansion de la capacité annuelle de production d'acier d'AM/NS India dans son usine de Hazira, qui passera de 9 millions de tonnes à 15 millions de tonnes.

Outre l'expansion de la capacité de production d'acier primaire, le projet comprend le développement d'installations de laminage et de finition en aval qui amélioreront la capacité d'AM/NS India à produire des aciers à valeur ajoutée pour des secteurs tels que la défense, l'automobile et les infrastructures.