ArcelorMittal : accélère encore, perspectives plus favorables

(Boursier.com) — ArcelorMittal évolue en forte hausse de 3% à près de 25 euros ce jeudi, alors que JP Morgan est repassé de 'neutre' à 'surpondérer' sur l'aciériste avec un objectif relevé de 20 à 30 euros, tandis que Morgan Stanley reste lui à 'surpondérer' et relève sa cible de 30 à 46 euros dans un contexte sectoriel désormais moins tendu... Oddo BHF expliquait auparavant que la sortie du Kazakhstan dans des conditions satisfaisantes, combinée à l'amélioration des perspectives de marché le conduisait à augmenter son objectif de cours de 26 à 33 euros. Le courtier rappelait être passé 'neutre' le 10 novembre dans un contexte de prix déprimés de l'acier et d'incertitudes autour du Kazakhstan et de US Steel... Il pense désormais que le moment est propice à une appréciation plus positive et rehausse ainsi son opinion à 'surperformance'.

La gestion plus active du portefeuille avec la cession du Kazakhstan et la sortie des produits longs en Afrique du Sud a un impact favorable sur le plan financier et au-delà en termes de profil opérationnel... Oddo BHF continue de suivre les développements autour de US Steel, mais pense que les conditions existent pour une opération créatrice de valeur et qui ne remette en cause ni le rating actuel ni la rémunération des actionnaires.

Plus globalement, le contexte actuel de marché avec des prix plus dynamiques de l'acier et des prix toujours élevés du fer sont plus favorables à ArcelorMittal qui est l'aciériste européen le plus exposé aux prix spots et le seul intégré en amont dans le fer... Enfin la valorisation reste attractive avec un multiple de VE/EBITDA 2024 de seulement 2,9x, soit une décote de 25% sur les autres aciéristes européens...