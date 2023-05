ArcelorMittal : à suivre demain

(Boursier.com) — ArcelorMittal pointe en timide hausse à la veille de son point trimestriel. Le consensus 'Bloomberg' table sur un Ebitda de 1,66 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année pour des revenus de 17,55 Mds$. Le profit net est anticipé à 705,5 M$ et la production d'acier à 14,8 millions de tonnes. Selon les analystes, ArcelorMittal devrait faire état d'une amélioration de ses comptes grâce à des expéditions plus élevées et à de meilleures marges sur l'acier, bien que la baisse des coûts de l'énergie ne devrait se répercuter que plus tard dans l'année.