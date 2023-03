ArcelorMittal a finalisé l'acquisition de CSP au Brésil

(Boursier.com) — ArcelorMittal a reçu les approbations réglementaires habituelles et a donc finalisé l'acquisition de Companhia Siderúrgica do Pecém au Brésil pour une valeur d'entreprise d'environ 2,2 milliards de dollars.

CSP produit des dalles de haute qualité à un coût compétitif à l'échelle mondiale. Son installation, située dans l'État de Ceará au nord-est du Brésil, a été mise en service en 2016. Elle exploite un haut fourneau d'une capacité de trois millions de tonnes et a accès via des convoyeurs au port de Pecém.

"L'acquisition offre d'importantes synergies opérationnelles et financières et apporte avec elle le potentiel de nouvelles expansions, telles que l'option d'ajouter une capacité de production d'acier primaire (y compris le fer de réduction directe) et une capacité de laminage et de finition", explique ArcelorMittal.