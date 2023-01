ArcelorMittal a de la visite à Dunkerque !

(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, se rendra lundi sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, pour rappeler le soutien de l'Etat au plan de décarbonation de l'entreprise. Le ministre visitera les installations faisant l'objet d'investissements de décarbonation, ainsi que le démonstrateur "3D" de capture de CO2 dans les fumées industrielles porté par l'IFPEN. Les lauréats de l'AAP "zones industrielles bas carbone" seront annoncés.

Le ministre se rendra ensuite dans le Pas-de-Calais, à Réty, sur le site de Chaux et Dolomies (groupe Lhoist), leader français de la chaux, qui participe à la même démarche de décarbonation.

"zones industrielles bas carbone"

La mise en place de "zones industrielles bas carbone" s'inscrit dans un double objectif de réindustrialisation verte et d'accélération de la décarbonation de l'industrie. Elle vise à proposer des territoires "clé en main" pour l'implantation de nouvelles industries décarbonées afin de renforcer l'attractivité du pays. Elle permettra de déployer d'ici la fin du quinquennat sur les zones industrielles sélectionnées l'ensemble des infrastructures nécessaires à la transition écologique de l'industrie : production d'hydrogène, installations de capture de carbone et de transport vers des forages de séquestration souterraine, renforcement des réseaux électriques, mise en place de réseaux de chaleur.

Les entreprises ArcelorMittal et Chaux et Dolomies (groupe Lhoist) sont engagées dans ce projet clé pour l'avenir industriel du territoire, avec des investissements totaux prévus à près de 2 MdsE pour mettre en place des processus de production bas carbone, reposant sur des nouvelles technologies comme l'hydrogène et la capture de carbone...