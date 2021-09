Aramis vise désormais un chiffre d'affaires organique de 1,35 MdE

(Boursier.com) — Aramis Group révise à la hausse ses objectifs annuels

de volumes et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, présentés à l'occasion de son introduction en bourse, tirés par la croissance des ventes de véhicules reconditionnés.

La société évoque un troisième trimestre "particulièrement solide". Aramis Group révise donc à la hausse ses perspectives de volumes de ventes et de chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 et prévoit désormais : un volume de ventes pro forma de voitures d'occasion reconditionnées B2C d'environ 50 000 unités, soit une croissance organique de +38 % par rapport à 2020 (contre environ 45 000 unités et +23 % de croissance initialement prévus), Un chiffre d'affaires organique d'environ 1,350 milliard d'euros (contre plus de 1,250 milliard d'euros initialement prévus).

Le Groupe entend saisir les opportunités lui permettant de sécuriser son niveau de stock de véhicules. Le Groupe confirme ses autres prévisions pour l'exercice 2021, qui demeurent par conséquent inchangées.