Aramis : rendez-vous à Arcueil

(Boursier.com) — Les actionnaires de Aramis Group sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra le 9 février 2024 à 14h30, au siège social de la société à Arcueil, France.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) no156 du 29 décembre 2023. L'avis de convocation sera publié le 22 janvier 2024 aux Echos. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis. Les actionnaires peuvent consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l'Assemblée générale mixte sur le site Internet d'Aramis Group.