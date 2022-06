Aramis : promotion d'Anne-Claire Baschet au poste de Directrice Data et Produit Groupe

(Boursier.com) — Aramis , qui regroupe les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, a promu Anne-Claire Baschet (40 ans) au poste de Directrice Data et Produit Groupe.

Anne-Claire Baschet (40 ans) a rejoint Aramis Group en mars 2019 en tant que Directrice Data (Chief Data Officer) d'Aramisauto, entité française du Groupe. Elle a développé le département Data, intégrant notamment la Data Science, les Data Analytics, le Data Product Management, la Data Architecture et le Data Engineering.Sa mission consistait à développer des produits basés sur les données afin de contribuer à une expérience client inégalée et à l'amélioration des opérations françaises sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En octobre 2020, elle a été promue Directrice Data au niveau d'Aramis Group, dirigeant dès lors l'ensemble des équipes de stratégie, d'opérations et d'experts Data du Groupe.

Désormais, outre son périmètre actuel, Anne-Claire Baschet devient également Directrice Produit (Chief Product Officer) d'Aramis Group. Sa mission principale sera de développer la plateforme du Groupe afin de toujours garantir la meilleure expérience client pour vendre, acheter, souscrire ou financer une voiture reconditionnée en ligne, dans chacune de nos 4 géographies.