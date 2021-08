Aramis : précisions sur le capital

Aramis : précisions sur le capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 août à l'Autorité des marchés financiers, l'AMF a été informée des déclarations de franchissements de seuils suivantes, intervenus le 17 août 2021...

La société par actions simplifiée Sensei Investment, contrôlée par Nicolas Chartier, PDG d'Aramis, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aramis Group. Elle détient individuellement 7.240.860 actions représentant autant de droits de vote, soit 8,74% du capital et des droits de vote de la société.

M. Nicolas Chartier a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aramis Group. Il ne détient plus détient individuellement aucune action Aramis Group. Il détient désormais indirectement, par l'intermédiaire de la société Sensei Investment, 7.240.860 actions Aramis Group représentant autant de droits de vote, soit 8,74% du capital et des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent de la cession hors marché par Nicolas Chartier, par voie d'apport en nature, de 7.240.860 actions Aramis Group au profit de la société Sensei Investment.

Par un autre courrier reçu le 20 août à l'Autorité des marchés financiers, l'AMF a été informée que la société par actions simplifiée Laurelin, contrôlée par Guillaume Paoli, DG délégué d'Aramis, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 17 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société. Il détient individuellement 7.240.860 actions représentant autant de droits de vote, soit 8,74% du capital et des droits de vote de la société.

Guillaume Paoli a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aramis Group. Il ne plus individuellement aucune action Aramis Group. Il détient désormais indirectement, par l'intermédiaire de la société Laurelin qu'il contrôle, 7.240.860 actions Aramis Group représentant autant de droits de vote, soit 8,74% du capital et des droits de vote de la société.