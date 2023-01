Aramis : Poursuite de la croissance malgré un environnement de marché dégradé

(Boursier.com) — Aramis publie son Chiffre d'affaires au 31 décembre 2022, 1er trimestre de l'exercice clos au 30 septembre 2023, de 439,3 millions d'euros, en hausse de 10,8% en données publiées, et de 2,5% sur le périmètre historique hors acquisitions réalisées fin 2022 en Autriche et en Italie.

Le groupe souligne la poursuite d'une croissance forte des volumes vendus de véhicules reconditionnés, en progression de 16,9% à 17.640 unités. Les volumes vendus de véhicules pré-immatriculés sont en baisse de 47,3% à 2.402 unités du fait d'un effet de base fortement défavorable au 1er trimestre 2022, mais en hausse de 5,2% comparé au 4ème trimestre 2022

Les prix sont en hausse à deux chiffres dans toutes les géographies sauf au Royaume-Uni où ils baissent de la même ampleur.

Le mix d'approvisionnement est globalement stable, avec 57% des véhicules reconditionnés vendus sur la période acquis auprès de particuliers contre 43% auprès de professionnels.

Les perspectives 2023 sont réitérées sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique. Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l'année, hors coûts de restructuration.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d'Aramis Group, déclarent : "Grâce à la forte implication de ses équipes, Aramis Group continue à croître en ce début d'année 2023 malgré une tendance baissière sur ses différents marchés. La maîtrise de notre modèle d'affaires unique verticalement intégré et notre culture d'entreprise orientée vers les clients, nous a permis de faire une fois encore la différence dans un contexte très compliqué. En particulier, l'important travail réalisé pour redresser l'activité en France, géographie très fortement impactée en 2022 par l'assèchement du marché des véhicules pré-immatriculés, commence à porter ses fruits. L'intégration des deux sociétés récemment acquises, à savoir Onlinecars en Autriche et brumbrum en Italie a également débuté et contribuera à consolider le leadership d'Aramis Group en Europe. Dans un environnement de marché qui reste incertain, le Groupe s'assure au mieux de l'adéquation de son offre avec les attentes de clients au budget plus réduit, et porte une attention toute particulière à sa structure de coûts et au niveau de ses stocks afin de protéger ses équilibres financiers."