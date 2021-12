Aramis : Objectifs 2022 revus à la hausse

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires annuel pro forma d'Aramis est ressorti en forte croissance de 25,9% à 1,361 Milliard d'euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021, avec une excellente dynamique des ventes de voitures reconditionnées, en progression de +37,4% en volume. La Marge d'EBITDA ajusté pro forma ressort à 2,7%, en ligne avec les objectifs, dans un contexte d'investissements marketing soutenus au service de la croissance.

Les capacités financières sont renforcées au service du développement du groupe avec plus de 100 Millions d'euros de trésorerie disponible à la fin de l'exercice et des facilités de crédit importantes, notamment un RCF de 200 Millions d'euros non tiré.

Les objectifs de croissance pour l'exercice 2022 sont revus à la hausse avec une augmentation des ventes de voitures reconditionnées supérieure à +45% (contre plus de 30% initialement) et un chiffre d'affaires supérieur à 1,6 Milliard d'euros (contre plus de 1,5 Milliard d'euros initialement). L'objectif de marge d'EBITDA ajusté est d'environ 1,5%.