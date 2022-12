Aramis : lourde perte annuelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021/2022 de Aramis est de 1.768,9 ME

en hausse de +40% en données publiées par rapport à l'exercice 2021 et +29,2% en données pro forma.

L'EBITDA ajusté est de -10,7 ME, conséquence principalement du niveau d'activité très dégradé sur le segment des véhicules pré-immatriculés.

Le résultat net ressort à -60,2 ME vs. -15,5 ME.

En termes de perspectives pour 2023, sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l'année, hors coûts de restructuration.