Aramis : le titre s'envole après les résultats

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Aramis s'envole de 16% à 5 euros au lendemain de la publication de résultats semestriels en forte amélioration. Le groupe automobile a dégagé sur les six premiers mois de son exercice décalé un Ebitda ajusté positif à hauteur de 1 million d'euros, pour un chiffre d'affaires de 940,8 millions d'euros, en hausse de +7,8%. Les volumes vendus de voitures reconditionnées ont progressé de 15,6% par rapport au 1er semestre 2022, dont +4,9% hors acquisitions en Autriche et Italie, soit une nette surperformance par rapport à la dynamique du marché des véhicules d'occasion en recul de -9%.

La Marge brute par véhicule vendu (GPU) se situe à 2.166 euros, à un niveau élevé et conforme à celui de 2.150 euros visé par Aramis Group, et ce malgré l'effet dilutif des acquisitions en Autriche et Italie. Sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur l'ensemble de l'exercice sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif.