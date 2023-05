Aramis : L'EBITDA ajusté est de nouveau positif

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires d'Aramis au S1 est de 940,8 millions d'euros, en hausse de +7,8% par rapport au 1er semestre 2022

Les volumes vendus de voitures reconditionnées sont en hausse de +15,6% par rapport au 1er semestre 2022, dont +4,9% hors acquisitions en Autriche et Italie, soit une nette surperformance par rapport à la dynamique du marché des véhicules d'occasion en recul de -9%.

La Marge brute par véhicule vendu (GPU) se situe à 2.166 euros, à un niveau élevé et conforme à celui de 2.150 euros visé par Aramis Group, et ce malgré l'effet dilutif des acquisitions en Autriche et Italie.

L'EBITDA ajusté est de nouveau positif à hauteur de +1 million d'euros, fruit de l'adaptation d'Aramis Group aux nouveaux équilibres de marché et de discipline dans la gestion de ses coûts. Sur le périmètre 2022, l'EBITDA ajusté s'établit à +3,5 millions d'euros, la société acquise en Autriche opérant proche de l'équilibre opérationnel et celle en Italie ayant généré depuis son acquisition un EBITDA négatif de -2,5 millions d'euros.

Les équilibres bilanciels sont sous contrôle, avec une gestion rigoureuse des stocks sur le périmètre historique comme pour les nouvelles filiales acquises, un besoin en fonds de roulement opérationnel maîtrisé (37 jours de chiffre d'affaires), et des lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur d'environ 170 millions d'euros au 31 mars 2023.

Les Objectifs annuels 2023 sont précisés : sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif.