Aramis Group : Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs, se renforcent au capital

(Boursier.com) — Aramis Group, leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce avoir été informée de l'acquisition de 302.222 actions, soit environ 0,36% du capital et des droits de vote de la société, par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs du Groupe, réparties à parts égales entre eux1.

Plus de 20 ans après la création de la société et près de deux ans après son introduction en bourse à l'occasion de laquelle ils avaient choisi de conserver une part significative du capital (17,48% à eux deux), Nicolas Chartier et Guillaume Paoli ont choisi de renforcer leur présence au capital en rachetant sur le marché des titres entre le 20 mars et le 4 avril 2023, signe de leur confiance dans le modèle économique du Groupe et le potentiel du marché sur lequel il opère.

Aramis Group a choisi de se coter sur Euronext Paris en juin 2021, avec pour objectif de lever les fonds nécessaires à l'accélération de son développement international et à la poursuite de sa trajectoire de croissance ambitieuse sur le marché très porteur de l'achat de voitures d'occasion en ligne en Europe. Deux ans après, le profil de croissance du Groupe est plus que jamais confirmé, avec une multiplication par près de deux de son chiffre d'affaires annuel et du nombre de pays dans lequel il opère.

Le choix des fondateurs de renforcer leur position au capital, en dépit des conditions macroéconomiques et de l'impact depuis plusieurs trimestres de la crise sur le marché automobile, témoigne de leur confiance dans la capacité d'Aramis Group à générer durablement une croissance rentable et à atteindre son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d'occasion en ligne.