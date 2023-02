Aramis Group : inauguration d'un deuxième centre de reconditionnement de véhicules d'occasion au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Aramis Group a annoncé l'inauguration de son deuxième centre de reconditionnement de véhicules d'occasion au Royaume-Uni, premier marché de vente de véhicules d'occasion en Europe avec plus de 6,5 millions d'unités vendues en 2022.

Situé à Hull, dans le Yorkshire, ce nouveau centre est complémentaire de celui historique de Goole, et permettra des gains de productivité et d'efficacité dans la préparation des voitures. L'investissement associé s'élève à environ 2,5 ME.

Aramis Group estime que ce nouveau centre augmentera à terme ses capacités de traitement au Royaume-Uni d'environ 25.000 véhicules par an. Pour rappel, la capacité actuelle de traitement du centre de Goole est d'environ 13.000 véhicules par an.