Aramis Group a conclu l'acquisition d'Onlinecars

(Boursier.com) — Aramis Group a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Onlinecars en Autriche. Les conditions suspensives ayant été levées, les deux sociétés ont pu conclure définitivement leur rapprochement. Onlinecars intègre comptablement le périmètre d'Aramis Group à partir du 1er octobre 2022 et contribuera donc en année pleine à la performance de l'entreprise sur son exercice fiscal 2022-2023, ouvert au 1er octobre 2022 et clos au 30 septembre 2023. Avec cette opération, le chiffre d'affaires annuels pro forma du nouvel ensemble approche le seuil des 2 milliards d'euros.

Cette acquisition, relutive pour Aramis Group, donne lieu à un décaissement immédiat de 27,2 millions d'euros, auquel viendra s'ajouter un mécanisme de complément de prix basé sur la performance de l'année calendaire 2024. Ces deux éléments matérialisent un prix d'achat d'Onlinecars à des multiples proches des précédentes acquisitions réalisées par Aramis Group et cohérents avec les niveaux de marché actuellement constatés considérant la rentabilité de la société (marge d'EBITDA supérieure à 3%).

Pour rappel, l'opération est intégralement financée par Stellantis, actionnaire de référence d'Aramis Group, qui soutient et accompagne totalement sa démarche d'expansion stratégique à l'international. Aramis Group a d'ailleurs profité de cette opération pour sécuriser sa structure de financement. Dans le contexte actuel, la ligne de crédit RCF de 200 millions d'euros a été résiliée. Une nouvelle ligne de crédit a été mise à disposition par Stellantis et d'autres ont été renouvelées. Ces lignes, à taux fixe, conclues à des niveaux reflétant les conditions de financement de Stellantis, sans covenants et remboursables in fine dans 4 et 5 ans, garantissent un important avantage compétitif à Aramis Group en matière bilancielle. Au 30 septembre 2022, Aramis Group dispose de 255 millions d'euros de lignes de crédit utilisables sans conditions, dont 66 millions sont tirés (y compris financement d'Onlinecars).