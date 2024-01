Aramis : Forte progression des revenus au T1

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires d'Aramis du 1er trimestre est de 527 millions d'euros, en hausse de 20%. Les ventes totales de véhicules à particulier sont ressorties en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023, à 26.442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché.

Cette performance est tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.

"Via son important réseau de fournisseurs, ses équipes aguerries, ses solutions de data et technologiques, Aramis Group est en mesure d'identifier rapidement les opportunités d'approvisionnement les plus compétitives, dans un marché dont le fonctionnement tend à se normaliser" commente le groupe.

Les objectifs 2024 sont confirmés : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis Group dépasseront le jalon des 100.000 unités et le Groupe génèrera un EBITDA ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d'Aramis Group, déclarent : "Aramis Group poursuit en ce début d'exercice 2024 sa trajectoire de croissance et consolide son leadership européen, malgré un marché toujours quelque peu incertain. Grâce à l'implication très forte de ses équipes et au modèle d'affaires antifragile développé depuis la création du Groupe il y a 22 ans, il a su une nouvelle fois réagir rapidement aux évolutions du marché et tirer profit des changements de son environnement. Au 1er trimestre 2024, Aramis Group a ainsi réalisé une croissance à deux chiffres dans quasiment toutes ses géographies, une performance très supérieure à celle du marché dans son ensemble. Outre la poursuite du rebond du segment des véhicules pré-immatriculés, la maîtrise de nos avantages concurrentiels sur le segment des véhicules reconditionnés génère des gains de part de marché. Nous avons notamment capitalisé sur notre important réseau d'approvisionnement multicanal et notre proximité du terrain pour saisir des opportunités auprès des professionnels, et satisfaire des clients toujours plus nombreux via notre offre de véhicules de qualité et au juste prix. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts commerciaux, de maîtrise de nos marges, de nos coûts et de nos stocks, afin d'alimenter notre conquête de parts de marché de manière responsable et soutenable. Nous relevons par ailleurs des signes encourageants dans les récentes dynamiques du marché. Nous confirmons nos objectifs annuels."