Aramis : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Aramis Group, qui regroupe les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce des évolutions au sein de sa gouvernance, avec d'une part le remplacement de deux administrateurs représentant Stellantis à la demande de ce dernier, et d'autre part le remplacement du CEO de CarSupermaket, filiale du Groupe au Royaume-Uni, désireux de poursuivre un nouveau projet personnel.

Lors de sa réunion en date du 26 septembre 2022, le Conseil d'administration d'Aramis Group a coopté :

- Mme Sophie le Roi en qualité d'Administrateur consécutivement à la démission de Mme Lucie Vigier avec effet le 26 juillet 2022 ; et

- Xavier Duchemin en qualité d'Administrateur consécutivement à la démission de Marc Lechantre avec effet le 26 juillet 2022.

Leurs mandats se poursuivront jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes clos au 30 septembre 2024.

La cooptation, par le Conseil d'administration, des deux nouveaux administrateurs sera ensuite soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

La composition du Conseil d'administration reste inchangée, avec 4 administrateurs représentant Stellantis, 3 administrateurs indépendants et les 2 fondateurs d'Aramis Group. Le taux d'indépendance s'établit toujours à 33% et celui de féminisation à 44%.

La composition du Comité d'audit et du Comité RSE est désormais la suivante, étant entendu que celle du Comité des nominations et rémunérations reste inchangée :

Au Comité d'Audit : Patrick Bataillard (Président et administrateur indépendant) ; Delphine Mousseau (Administratrice indépendante) ; Sophie le Roi (Administratrice représentant Stellantis, 47 ans)

Au Comité RSE siègent : Céline Vuillequez (Présidente et administratrice indépendante) ; Guillaume Paoli (Co-fondateur d'Aramis Group) ; Xavier Duchemin (Administrateur représentant Stellantis, 56 ans)

Stephen Butterley, CEO de CarSupermaket.com, filiale d'Aramis Group au Royaume-Uni, a annoncé sa volonté de poursuivre un nouveau projet après près de 10 ans passés au sein de la société. Matt Barrick (37 ans), qui a effectué l'ensemble de sa carrière dans la société, prend sa succession. Il aura pour mission de poursuivre la mise en oeuvre du plan d'intégration de CarSupermarket.com au sein d'Aramis Group initié par son prédécesseur, ainsi que de renforcer ses positions sur le marché britannique.